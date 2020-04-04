Москва, , 07:34 — REGNUM Экипаж «Союза МС-16» провёл контрольный осмотр пилотируемого корабля в стартовой конфигурации, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Контрольный осмотр, также называемый «примеркой» корабля, проводили члены основного экипажа — космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди, а также дублёры — Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн. Отправляющиеся к Международной космической станции космонавты проверили состав и размещение грузов в спускаемом аппарата и бытовом отсеке. В результате «контрольной примерки» не было сделано никаких замечаний.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-16» с космодрома «Байконур» назначен на 9 апреля. В середине апреля к орбитальной станции также отправится грузовой корабль «Прогресс МС-14».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта корабль «Союз МС-16» был заправлен топливом и сжатыми газами.

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