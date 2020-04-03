Нью-Дели, , 23:58 — REGNUM ВМС Индии изучают вариант приобретения у России трёх отремонтированных дизель-электрических подводных лодок проекта 877 «Варшавянка», выведенных из состава ВМФ РФ, сообщает 3 апреля Jane's Defence Weekly.

Уточняется, что кроме поставки этих трёх субмарин, российская сторона в рамках того же контракта предлагает провести капитальный ремонт трёх подобных субмарин, уже имеющихся в составе ВМС Индии.

Пакет этих соглашений по принципу «три плюс три» оценивается в $1,8-$2,0 млрд. Их подписание должно было состояться в марте 2020 года, но было отложено из-за ситуации с пандемией COVID-19.

Издание утверждает, что речь идёт о переоборудовании и продлении сроков эксплуатации дизель-электрических подлодок Sindhukirti, Sindhuvijay и Sindhushastra ВМС Индии, вошедших в боевой состав с 1990 по 2000 год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии заступил на боевое дежурство новый полк ПВО, вооруженный С-300