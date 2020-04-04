Тегеран, , 07:43 — REGNUM Глава организации морской промышленности, действующей при министерстве обороны Ирана, контр-адмирал Амир Растегари заявил, что страна начнет строительство 6000-тонного эсминца в текущем иранском календарном году (заканчивается 20 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 апреля.

Он также отметил, что в соответствии с положениями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Иран имеет как полное право, так и возможность совершенствовать свои подводные лодки для работы на ядерном топливе, однако в настоящее время такие планы не входит в повестку дня.

«Организация Iran Maritime Industries Organization ведет проект по строительству тяжелых эсминцев, что является совместным разработкой между ведомством и министерством обороны», — подчеркнул контр-адмирал.

«В минобороны мы работаем над постройкой 6000-тонного эсминца в долгосрочной перспективе», — сообщил Растегари, отметив, что подготовка проекта к его реализации начнется уже в этом году.

По словам контр-адмирала, данный эсминец обеспечит стране более длительное присутствие в международных водах, а также увеличит оборонные возможности государства, что также гарантирует повышенную безопасность.