Вашингтон, , 16:37 — REGNUM В сети появился документ, в котором указаны моторы для четырнадцатого поколения пикапа Ford F-150. Скан документа размещён на форуме F-150Gen14.

Судя по полученной информации, в качестве основного агрегата у пикапа будет мотор V6 производительность 290 л. с. рабочим объёмом 3,3 л.

Вторым по мощности в линейке агрегатов будет 2,7-литровый мотор EcoBoost V6, который можно заказать и сейчас. Его производительность равна 325 л.с. (542 Нм). Далее по возрастанию идёт 3,5-литровый EcoBoost V6. Его производительность — 375 л. с. (637 Нм). Также в списке присутствует пятилитровый V8 мощностью 395 л .с.

Кроме того, последнее поколение пикапа получит гибридный мотор, состоящий из 3,5-литрового движка и электрического мотора. Общая мощность такой установки может составить более 375 «лошадей».

Премьера пикапа Ford F-150 состоится 29 апреля текущего года.

Напомним, в России в рамках оптимизации были закрыты три из четырех предприятий Ford, производившие легковые машины. У автокомпании остался только один автозавод в Татарии, который выпускает коммерческие автомобили Ford Transit.

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