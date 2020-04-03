Берлин, , 15:05 — REGNUM Совместное предприятие FAW-Volkswagen приступило к производству своего самого большого кроссовера, построенного на базе модели Teramont. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Пока официального наименования у кроссовера нет, однако имеется внутренний индекс VW416. Вероятно, что речь идет о серийной версии концептуальной модели SMV, премьера которой прошла в апреле прошлого года на автомобильной выставке в Шанхае.

Экстерьер новинки такой же как и у прототипа. Кроссовер построен на платформе MQB, а его габариты, скорее всего, будут как у шоу-кара SMV (длина равна 5100 мм, а колесная база — 3000 мм).

В качестве агрегата у нового авто, вероятно, будет установлен турбированный мотор производительностью 186 или 220 л. с., но не исключено, что под капот новинки разместят 299-сильный движок V6 рабочим объёмом 2,5 л. Двигатели будут сочетаться с 7-скоростным «роботом» DSG.

Также известно, что первоначально немецкий кроссовер появится на рынке Китая.

Напомним, Volkswagen приостановил работу на двух предприятиях в Мексике из-за объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации.

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