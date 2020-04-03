Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Компания SpaceX потерпела очередную неудачу при испытании последнего прототипа космического корабля Starship, предназначенного для полётов на Марс. Тестируемый объект взорвался 3 апреля на полигоне около деревни Бока-Чика в американском штате Техас. Видео испытаний размещено на Youtube-канале LabPadre.

Видео опубликовано: LabPadre

Во время испытания SN3 — третий полномасштабный прототип звездолёта — наполнили жидким азотом, чтобы убедиться, что он выдержит давление, которое будет испытывать во время полёта. Однако испытания он не прошёл.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий прототип разрабатываемого космического корабля Starship постигла та же участь. В ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас в конце февраля 2020 года он был уничтожен при взрыве. В ноябре 2019 года в ходе аналогичного испытания при взрыве был уничтожен другой прототип корабля Starship — MK1.

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Напомним, компания SpaceX разрабатывает корабль Starship и сверхтяжёлую ракету-носитель для пилотируемых полётов за пределы околоземной орбиты. Планируется, что первый орбитальный полёт космического корабля Starship состоится до конца 2020 года.

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