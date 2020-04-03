Москва, , 12:51 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 833 транспортных средств. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Под отзывную кампанию попали модели Audi TT, которые были реализованы с 2015 по 2019 годы.

По информации автопроизводителя, причиной отзыва стала неисправность, которая может привести в случае ДТП к повреждению топливного бака с последующей потерей его герметичности.

«В результате возможен разлив топлива, которое может воспламениться на горячих поверхностях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых автомобилях в целях безопасности на кронштейн будет установлена защита компонентов.

Все работы для автовладельцев будут осуществляться бесплатно.

Напомним, в конце марта Audi объявила об отзыве в России на ремонт 246 транспортных средств из-за возможного возникновения трещин на поперечине спинки переднего сиденья.

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