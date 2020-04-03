Нью-Дели, , 12:13 — REGNUM По итогам марта 2020 года индийские дилеры KIA реализовали 8 583 кроссовера Seltos. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейского автопроизводителя.

За восемь месяцев с начала продаж Seltos на индийском авторынке было куплено 83 тыс. таких кроссоверов. По прогнозам специалистов KIA, если ситуация с реализацией модели сильно не изменится, то уже к лету текущего года продажи кроссовера могут преодолеть цифру в 100 тыс. единиц.

В линейке моторов популярного в Индии кроссовера имеется три агрегата: атмосферный движок объёмом 1,5 л, турбированный двигатель объёмом 1,4 л и дизельный мотор объёмом 1,5 л.

На российском авторынке доступна модель KIA Seltos с двухлитровым двигателем производительностью 149 «лошадей». Этот мотор сочетается с вариатором.

Напомним, в прошлом году мировые продажи компании KIA Motors составили 2 772 076 машин, что на 1,4% меньше, чем в 2018 году. Вместе с тем в 2019 году операционная прибыль автопроизводителя увеличилась на 73,6%, до 2,97 трлн вон (около 2,55 млрд долларов).

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