Москва, , 11:49 — REGNUM Граждан России на период самоизоляции попросили оставаться дома. С таким призывом обратились академики Российской академии наук.

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«Дорогие наши друзья: мамы, папы, бабушки, дедушки, дети, внуки, сегодня наша жизнь в опасности — приходится противостоять злому и внезапному врагу — коронавирусу, болезни COVID-19», — говорится в обращении.

Академики напомнили, что в разгар пандемии врачи находятся на передней линии фронта в борьбе за жизнь россиян, рискуя собой.

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«Помогите нам, пожалуйста, оставайтесь дома! Ведь жизнь прекрасна», — обратились к россиянам академики РАН Олег Янушевич, Николай Ющук и Лейла Адамян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Гильдии межэтнической журналистики устроили в сети флешмоб, в рамках которого люди присылают фото с призывами на разных языках оставаться дома. С аналогичной просьбой к гражданам обращаются и знаменитости по всему миру.

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