Москва, , 10:07 — REGNUM Компании ISUZU RUS и Arctic Trucks объявили о старте продаж на авторынке России спецверсии пикапа ISUZU D-MAX с индексом AT35, который создан для езды в условиях серьезного бездорожья. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Isuzu.

Новинка «обута» во внедорожную резину 315/70 R17. Кроме того, пикап оснащен встроенной в передний бампер лебедкой, защитной дугой, шноркелем, расширителем арок, фаркопом и лифтованным кузовом. Автокомпании получили сертификат на доработки, а также включили их в ПТС.

В качестве силового агрегата у Isuzu D-MAX стоит турбированный мотор на 3 л мощностью 177 «лошадей». Он агрегатируется с шестиступенчатой МКПП или «автоматом» Aisin. Привод у новинки полный с подключаемой передней осью.

Цена на базовую версию авто с полуторной кабиной равна 2 145 тысяч рублей, а с двойной кабиной — 2 245 тысяч рублей. А вот стоимость спецверсии пока не известна.

Напомним, китайский автопроизводитель Great Wall готовится представить бюджетной пикап Great Wall Pao.

Читайте также: В Нидерландах пикап протаранил ратушу