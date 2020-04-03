Пекин, , 09:24 — REGNUM Новая китайская марка Skywell представила свой первый автомобиль — электрокроссовер Skywell BE11. Об этом сообщается на сайте Speedme.ru.

Автокомпания была создана в 2019 году для выпуска электромобилей. Что же касается дебютного авто компании, то о нём пока известно не очень много. Размеры это новинки в длину составляют 4,7 м, а межосевое расстояние равно 2,8 м. В машине есть лишь пять мест, а третий ряд не будет предложен даже за доплату.

Из технических характеристик известно только, что приблизительный запас хода Skywell BE11 составит 500 км по циклу NEDC (New European Driving Cycle).

По имеющейся информации, электромобиль будет иметь светодиодные фары, виртуальную приборную панель и информационно-развлекательный комплекс.

Официальная премьера нового автомобиля планируется на лето 2020, а старт продаж — на третий квартал нынешнего года.

Всего в ближайшие пять лет автокомпания собирается выпустить ещё четыре электромобиля различных габаритов. Они будут построены на двухмодульных платформах.

Напомним, по данным Китайской ассоциации производителей легковых машин, в феврале 2020 года китайские автодилеры реализовали 206 тыс. новых автомобилей, что на 80% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

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