Берлин, , 08:37 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche начал испытания Panamera Sport Turismo с обновлённым дизайном. Снимки с испытаний модели размещены на сайте Motor1.

Отмечается, что основные косметические изменения произошли в передней и задней частях кузова. Поменяли своё расположение патрубки системы выхлопной системы, а у светодиодных элементов на задних фонарях появился новый рисунок.

В салоне обновлённой модели автопроизводители также ограничились незначительными косметическими изменениями. Официальных данных по технической части авто пока нет, но ожидается, что и там существенных изменений ожидать не стоит.

Премьера посвежевшей модели должна состояться до конца 2020 года.

Напомним, ателье Gemballa GmbH работает над созданием внедорожной версией спорткара Porsche 911 под названием Avalanche. Эта модель будет создана в ближайшие два года.

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