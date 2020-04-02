Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:37 — REGNUM В США проведены первые летные испытания нового ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9B SkyGuardian, сообщает 2 апреля пресс-служба компании General Atomics Aeronautical Systems.
Первый полет нового дрона был проведен 30 марта 2020 года в Калифорнии и был признан успешным.
Ударный дрон разработан на основе БПЛА MQ-9 Reaper.
В список отличий нового беспилотника от предыдущей модели входит система антиобледенения и комплекс предупреждения столкновений в воздухе стандарта TCAS.
Средневысотный аппарат оборудован усовершенствованными системами автоматического взлета и посадки. Разведывательные оптико-электронная и инфракрасная видеосистемы обладают повышенной четкостью и разрешением.
Дрон может работать в воздухе до 35 часов, на высотах до 14 тыс. метров и развивая скорость до 388 км/час.
Вооружение ударного беспилотника будет состоять из управляемых ракет.
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