Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen of America запатентовал в Соединённых Штатах наименование «Peak Edition». Соответствующий документ размещён на сайте американского патентного ведомства.

Заявка на регистрацию размещена на сайте в разделе «Автомобили; двигатели для наземных транспортных средств; отделка салона; знак отличия для машин».

Вполне возможно, что это название будет иметь особая версия модели, которую выпустят в честь рекорда восхождения на гору Пайкс Пик.

Команда автогонщиков немецкого производителя с 2018 года удерживает рекорд скорости на Пайкс-Пик.

Напомним, в 2018 году Ромэн Дюма на электрокаре ID. R завершил гонку с 156 поворотами за 7 минут и 57,1 секунды. Таким образом, он превзошёл предыдущий рекорд на 16 секунд.

Напомним также, в начале марта 2020 года Audi подала заявку на регистрацию патента на имя «R8 Green Hell» в бюро интеллектуальной собственности Европейского союза. Данное название зарезервировано для безнаддувного суперкара со средним расположением мотора.

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