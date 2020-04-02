Вашингтон, , 13:47 — REGNUM В рамках юридически обязательного процесса оценки воздействия на окружающую среду при базировании перспективного американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider ВВС США были вынуждены раскрыть ряд его характеристик. Об этом пишет издание Aviation Week.

Согласно представленным американскими военными материалам, «В-21, как ожидается, не будет использовать учебные маршруты на низкой высоте». Таким образом, можно сделать предположение, что B-21 Raider строится как высотный стратегический бомбардировщик.

Кроме этого, огласке придана информация, касающаяся акустической сигнатуры B-21, а также характеристики двигателей. Сообщается, что шум двигателя B-21 будет тише, чем у бомбардировщика B-1B, и примерно таким же или более тихим, чем у бомбардировщика B-2. Этот тезис подтверждает мнение экспертов о том, что B-21 будет использовать двигатель без дожигания, как и аналогичный дозвуковой летающий крылообразный B-2, выполненный по схеме «летающее крыло». Сверхзвуковые бомбардировщики В-1В имеют и режим форсажа двигателей.

В числе компаний, участвующих в создании перспективного бомбардировщика B-21 Raider, есть компания Pratt & Whitney. Именно её двигатели будут ставиться на этот самолёт.

Основным производителем B-21 Raider является один из крупнейших оборонных подрядчиков Пентагона компания Northrop Grumman. Она, кстати, была разработчиком и производителем стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. По планам ВВС США, первый полёт B-21 Raider должен состояться в декабре 2021 года.