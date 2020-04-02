Париж, , 12:01 — REGNUM Об отмене основной части мероприятий Парижского автосалона в связи с пандемией нового коронавируса объявили организаторы выставки. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Ожидалось, что автовыставка пройдет с 1 по 11 октября 2020 года. Однако из-за коронавируса планы организаторов изменились. Было принято решение не проводить основную экспозицию автопроизводителей в этом году, хотя саммит по экологической мобильности Movin’On всё же должен состояться.

На сайте Парижского автосалона сообщается, что причиной отмены стал кризис в области здравоохранения и «экономический шок», который возник из-за пандемии нового коронавируса.

Напомним, автовыставки уже отменили организаторы Детройтского автомобильного салона. Здание, где должно было состояться данное мероприятие, будет передано под временный госпиталь для больных коронавирусом.

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