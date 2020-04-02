Сингапур, , 09:32 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor планирует создать в Сингапуре инновационную лабораторию для изучения новых возможностей мобильного бизнеса. Об этом сообщает в четверг, 2 аперля, агентство Yonhap.

Инновационный центр Hyundai Mobility в Сингапуре будет изучать бизнес-идеи и технологии в сфере мобильного бизнеса.

«Центр станет испытательным полигоном для изучения и проверки будущих технологий, которые планирует создать Hyundai. Сочетая инновационный дух Hyundai и плодородную атмосферу Сингапура мы будем развивать инновационные предприятия и технологии будущего», — заявил президент Hyundai Motor.

Hyundai в Сингапуре также собирается наладить сотрудничество в рамках пилотного проекта Smart City. Компания пока не сообщила стоимость своих инвестиций в центр. Используя новейшую лабораторию в Сингапуре Hyundai расширит свою глобальную инновационную сеть в Юго-Восточной Азии.

Напомним, инновационные центры Hyundai уже созданы в Южной Корее, США, Израиле, Германии и Китае.

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