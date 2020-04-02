Тайбэй, , 02:22 — REGNUM Компания Thermaltake выложила в сеть видео, в котором показано, какие визуальные эффекты можно сделать при помощи её светящихся вентиляторов. Ролик был опубликован 1 апреля на сайте журнала PC Gamer.

Это видео стало результатом конкурса, который компания провела среди ПК-моддеров (люди, занимающися дизайном системных блоков ПК). Зрителям предлагается оценить работу систем визуализации, собранных на основе вентиляторов Thermaltake со светодиодами.

Thermaltake — тайваньская компания, специализирующаяся на производстве корпусов для ПК, систем охлаждения, блоков питания и прочей ПК-периферии. В январе 2020 года компания выпустила кресло для тех геймеров, которые не любят классические игровые кресла.

Читайте ранее в этом сюжете: Thermaltake сделала игровое кресло для геймеров, ненавидящих игровые кресла