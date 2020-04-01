Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Военное ведомство США подписало контракт на поставку ещё 78 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает 1 апреля пресс-служба Пентагона.

В частности, оформлен заказ на 48 истребителей F-35A для ВВС США, 14 истребителей F-35B для корпуса морской пехоты (КМП) и 16 палубных истребителей F-35C для ВМС.

Общая стоимость контракта — $4,7 млрд. Машины должны быть поставлены военным не позднее марта 2023 года.

Ранее Пентагон заказал корпорации Lockheed Martin 78 истребителей F-35 разных модификаций.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в ВВС, ВМС и КМП США имеется 354 истребителя пятого поколения F-35 всех типов.

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