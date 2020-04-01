Киев, 1 апреля 2020, 15:58 — REGNUM На испытаниях ракета «Ольха-М» поразила цель на расстоянии 120 км, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Он рассказал, что испытания проводило конструкторское бюро «Луч» 30−31 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Украины объявили о планах закупки 3 тыс. единиц ракетного вооружения в 2020 году.
Читайте также: Минобороны Украины планирует закупить 3 тыс. ракет и ракетных комплексов