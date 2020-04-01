Киев, , 15:58 — REGNUM На испытаниях ракета «Ольха-М» поразила цель на расстоянии 120 км, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что испытания проводило конструкторское бюро «Луч» 30−31 марта.

«Впервые на Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными», — отметил Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Украины объявили о планах закупки 3 тыс. единиц ракетного вооружения в 2020 году.

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