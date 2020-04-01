Амстердам, , 15:18 — REGNUM Владелец Mercedes-Benz 190 Йоган Мутер из Нидерландов оснастил своё авто двигателем V12 6.0 от топового Mercedes-Benz 600 SEL. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Автомобиль был выпущен в 1984 году. По словам владельца машины, для установки многолитрового и многоцилиндрового мотора необходимо было существенно модернизировать авто — менять систему охлаждения, рулевое управление, коробку передач, подвеску и выхлопную систему. Кроме того, умелец переместил радиатор ближе к бамперу авто.

Изначально автомобиль комплектовался четырёхцилиндровым двигателем рабочим объёмом 2 л мощностью 89 л. с. Теперь на его месте стоит мощный 424-сильный V12, который работает с 5-скоростным «автоматом».

Отмечается, что рулевое управление было позаимствовано у модели Mercedes-Benz E-Class, а ступицы колёс и колёсные диски — от Mercedes-Benz CL.

Напомним, руководство Mercedes-Benz Fashion Week Russia приняло решение провести Неделю моды в онлайн-режиме. Показ одежды известных российских дизайнеров состоится 4 и 5 апреля.

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