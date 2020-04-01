Лондон, , 11:26 — REGNUM Британская тюнинговая компания Mountune представила улучшенную версию компактного хэтчбека Volkswagen Golf GTI седьмого поколения. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Volkswagen Golf GTI тюнеры оснастили новым пакетом обновлений Stage 2+, который включает в себя 380-сильный мотор и усовершенствованную трансмиссию. Пакет обновлений стоит 2 099 фунтов стерлингов (около 200 тыс. рублей).

Повысить производительность авто удалось за счёт турбокомпрессора IS38 и особого метода калибровки мотора для максимального использования различных турбин.

За доплату покупателям ателье может предложить модернизированное сцепление для моделей с «механикой», а также улучшенное программное обеспечение для трансмиссии с двойным сцеплением. Кроме того, тюнеры создали более технологическую систему впуска, выхлоп с турбонаддувом и модернизированный интеркулер. Все эти компоненты не входят в стандартный пакет — они предлагаются в качестве дополнительной опции.

Напомним, заводы Volkswagen в России из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов, уходят в простой c 30 марта по 10 апреля.

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