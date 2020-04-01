Москва, , 11:21 — REGNUM Российские специалисты запатентовали технологию оперативного анализа воздуха, позволяющую выявлять биопатогены, в том числе коронавирус. Патент получен Минздравом и опубликован на сайте Роспатента.

Авторы патента, в числе которых известный микробиолог Александр Гинцбург, предложили новую технологию «мультиплексного иммунологического анализа биологических проб из воздуха». Прибор собирает частицы воздуха, переводит их в жидкость и анализирует.

Отмечается, что устройство обеспечивает непрерывный мониторинг состава воздуха в автоматическом режиме. Оно выявляет бактерии, вирусы, генетические векторы и объекты нанотехнологий.

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