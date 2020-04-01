Нью-Дели, , 10:25 — REGNUM Японский автопроизводитель Suzuki готовит к выпуску на индийский авторынок более комфортную пятидверную модификацию модели Jimny. Об этом сообщается на сайте PicsNews.

Отмечается, что обновлённое авто станет больше и при этом сохранит свой изначальный стиль. В Suzuki уверены, что модель станет конкурентом мировых бестселлеров в этом сегменте.

Новинку будут производить на автозаводе Maruti Suzuki в индийском городе Гуджарате. Авто выпустят в двух вариациях — пятидверный вариант модели, предназначенный для внутреннего рынка, и трёхдверный вариант — для экспорта.

Напомним, Suzuki готовит к премьере обновлённый недорогой седан Swift для авторынка Индии. В линейке моторов машины будут атмосферный агрегат объёмом 1,2 л мощностью 90 л. с. и гибридный двигатель, который будет работать по схеме «мягкого гибрида».

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