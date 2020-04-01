Берлин, , 09:21 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW разрабатывает руль, который меняет форму во время движения. Об этом сообщает издание AutoExpress.

Некоторые чертежи инновационного руля уже доступны в сети. Благодаря им можно составить некоторое представление о новинке.

Новый руль может менять форму из круглого в овальный прямо при движении автомобиля. Эта опция предназначена для предупреждения водителя о смене автономного режима управления на ручной. Ожидается, что эта технология будет внедрена на баварских моделях через несколько лет.

Данная разработка стала логическим продолжением исследования ученых из Стэнфордского университета, которых интересовал вопрос оповещения водителя автомобиля о переходе от автономного к ручному режиму управления. Для этого испытывали две системы — роботизированное рулевое колесо меняющее свою геометрию и классическую технологию световой индикации.

В результате тестов выяснилось, что механическая трансформация руля гораздо эффективнее визуальных оповещений.

Напомним, компания BMW планирует установить на кроссовер X5 новую силовую установку на водороде. Агрегат будет способен выдавать 374 л. с.

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