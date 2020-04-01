Пекин, , 03:05 — REGNUM Китайские навигационные спутники системы BeiDou помогают китайским фермерам более точно и бережливо использовать удобрение и пестициды в сельском хозяйстве, сообщает 31 марта издание Science and Technology Daily.

«Умный» распределитель удобрений и пестицидов, работающий при поддержке спутниковой навигационной системой BeiDou, а также с применением технологий больших данных уже применяется на пшеничных полях деревни Ханьцунь уезда Цзянду провинции Цзянсу на востоке Китая.

Техника благодаря новой системе способна более точно распределять удобрения. Если же движения техники отклоняется от заданной цели, система способна корректировать это отклонение в реальном времени, сообщил профессор механической инженерии Университета Янчжоу Чжан Жуйхун, который разработал новый автоматизированный распределитель.

По словам фермера Хань Баолуна, автоматический распределитель помог ему в существенной степени с января текущего года на фоне вспышки нового коронавируса в стране, когда очень сильно ощущалась нехватка удобрений и пестицидов. Если бы работа проводилась вручную, их могло бы не хватить.