Москва, , 19:59 — REGNUM Министерством обороны России принят окончательный вариант плана развёртывания многоцелевых атомных субмарин с крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М», сообщает 31 марта газета «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

По утверждению издания, пять из семи новых субмарин проекта 885М «Ясень-М» получит в свое распоряжение Северный флот.

Напомним, многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень-М», известные своей рекордной малошумностью, способны решать широкий спектр задач от слежения за авианосными ударными группами и стратегическими подлодками противника до ударов по кораблям и наземным объектам.

Кроме того, источник издания отметил большой модернизационный потенциал этих субмарин, который позволит им достаточно долго оставаться серьёзным фактором в балансе военно-морских сил.

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