Владикавказ, , 16:50 — REGNUM На полигоне Тарское в Северной Осетии артиллеристы Южного военного округа провели стрельбы из тяжелых самоходных минометов «Тюльпан» и пушек «Пион».

Видеозапись стрельб опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Видеоролик демонстрирует автоматизированный процесс заряжания крупнокалиберных артиллерийских систем и сами стрельбы.

По легенде учений, «Тюльпаны» и «Пионы» должны были поразить командные пункты и подземные склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов условного противника, обнаруженных разведкой.

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