Шэньчжэнь, Китай, , 16:09 — REGNUM Новый протокол передачи данных New IP взамен устаревшего TCP/IP предложили Международному союзу электросвязи (ITU) китайские компании Huawei, операторы связи China Unicom и China Telecom, а также министерство промышленности и информационных технологий Китая. Об этом сообщила газета The Financial Times.

По словам разработчиков New IP, новый протокол сможет избавиться от недостатков протокола TCP/IP, которому уже 50 лет. Новая технология предполагает взаимодействие устройств напрямую, несмотря на нахождение в разных сетях. Как считают разработчики, это будет способствовать повышению скорости соединений и их надежности.

Как сообщает издание, новый протокол поддержала Россия, но вызвало серьезную обеспокоенность на Западе. Специалисты опасаются, что государства, используя этот протокол, смогут легко контролировать доступ своих граждан к интернету. В частности, в докладе Оксфордской информационной лаборатории, который предназначается для НАТО, сообщается, что с помощью этого протокола станет возможен незаметный контроль за активностью пользователей, что угрожает правам человека.

В компании Huawei отмечают, что необходимость введения нового протокола New IP вызвана новыми требованиями цифрофизации. При этом, компания не собирается скрывать в тайне механизм работы протокола, а предлагает подключиться к разработке ученых и инженеров со всего мира. Huawei планирует начать тестирование протокола New IP с 2021 года, а в ноябре текущего года согласовать стандарт на конференции ITU в Индии.