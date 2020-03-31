Москва, , 15:27 — REGNUM Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» к Международной космической станции, который запланирован на 25 апреля 2020 года, будет посвящён 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в госкорпорации «Роскосмос».

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На ракету-носитель, получившую название «Ракета Победы», будет нанесена специализированная символика — логотип 75-й годовщины Победы, изображения георгиевской ленточки и орденов Отечественной войны.

«На борту грузового корабля также будет находиться информация, собранная в рамках акции «Бессмертный полк на МКС», — уточнили в госкорпорации.

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Добавим, что пуск назначен на 25 апреля 2020 года в 04:51 мск с площадки № 31 космодрома «Байконур».

Как сообщало ИА REGNUM, в на днях специалисты космического центра «Южный» и ракетно-космической корпорации «Энергия» завершили испытания на герметичность грузового корабля «Прогресс МС-14». Корабль доставит на Международную космическую станцию грузы для обеспечения жизнедеятельности экипажа, а также оборудование и запас топлива. Его полёт к МКС пройдет по «сверхбыстрой» трехчасовой схеме, стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента предварительно состоится в 08:13 мск 25 апреля.