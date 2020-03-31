Пекин, , 13:38 — REGNUM Китайский автопроизводитель Genesis провёл онлайн-премьеру нового G80. Об этом сообщается на сайте компании.

«G80 является ключевой моделью нашего бренда», — заявил исполнительный вице-президент и глава бренда Genesis Уильям Ли.

Новинка построена на новой платформе. Авто имеет кузов, созданный из более лёгких материалов, благодаря чему его вес уменьшился на 110 кг по сравнению с предыдущим поколением модели.

Часть деталей экстерьера машины переняты у модели GV80. К ним, например, относятся сдвоенная конструкция головной оптики.

Автомобиль выделяется решёткой радиатора пятиугольной формы с большим количеством ячеек и большими дисками размером 20 дюймов.

Линейка двигателей состоит из трёх агрегатов. Основным двигателем станет 300-сильный турбомотор рабочим объёмом 2,5 л.

Первый серийный экземпляр сойдёт с заводского конвейера компании 4 апреля текущего года.

Напомним, в начале марта 2020 года дилеры компании FAW в КНР приступили к продажам нового кроссовера FAW T77 Pro с 169-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра.

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