Пекин, 31 марта 2020, 13:38 — REGNUM Китайский автопроизводитель Genesis провёл онлайн-премьеру нового G80. Об этом сообщается на сайте компании.
«G80 является ключевой моделью нашего бренда», — заявил исполнительный вице-президент и глава бренда Genesis Уильям Ли.
Новинка построена на новой платформе. Авто имеет кузов, созданный из более лёгких материалов, благодаря чему его вес уменьшился на 110 кг по сравнению с предыдущим поколением модели.
Часть деталей экстерьера машины переняты у модели GV80. К ним, например, относятся сдвоенная конструкция головной оптики.
Автомобиль выделяется решёткой радиатора пятиугольной формы с большим количеством ячеек и большими дисками размером 20 дюймов.
Линейка двигателей состоит из трёх агрегатов. Основным двигателем станет 300-сильный турбомотор рабочим объёмом 2,5 л.
Первый серийный экземпляр сойдёт с заводского конвейера компании 4 апреля текущего года.
Напомним, в начале марта 2020 года дилеры компании FAW в КНР приступили к продажам нового кроссовера FAW T77 Pro с 169-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра.
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