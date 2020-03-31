Берлин, , 13:18 — REGNUM Компания VDM Cars в Германии выставила на продажу редкую модель Nissan Juke-R с мотором Nissan GT-R. Об этом сообщается на портале James Edition.

700-сильный Nissan Juke-R компания продаёт за 649 500 евро (около 56 млн рублей). Всего в мире есть пять экземпляров подобной модели. Однако выставленное на продажу авто в отличие от остальных моделей отличается тем, что оно было собрано британским тюнинг-ателье Severn Valley Motorsport.

Полное имя модели SVM Juke-R700. В движение её приводит битурбированный агрегат V6 производительностью 700 «лошадей» рабочим объёмом 3,8 л.

Также авто может похвастаться улучшенной системой выхлопа, двухдисковой муфтой сцепления, модернизированной подвеской и суппортами GT-R, а также колесными дисками GT-R размером 20 дюймов.

Напомним, по итогам февраля 2020 года компания Nissan реализовала 5725 машин, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Продажи Nissan Qashqai в Москве за год выросли на 427%