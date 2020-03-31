Сеул, , 12:53 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai оснастит «заряженную» версию Hyundai Elantra N новым рулём с клавишей запуска спортивного режима. Об этом сообщается на сайте Speedme.ru.

Внешне спортивная версия модели Elantra N будет отличаться от базового авто более высокой трапециевидной сеткой решётки радиатора, модернизированными фарами и нижним сплиттером из углеволокна. Кроме того, автопроизводители снабдили машину карбоновыми боковыми юбками, узким спойлером и двойными выхлопными патрубками.

Внутри авто размещены: беспроводная зарядка для смартфона, два 10,25-дюймовых дисплея, обтянутый кожей руль с электроподогревом и спортивные анатомические кресла. Кроме того, в салоне имеются детали из углеволокна.

Ожидается, что под капотом новинки будет установлен турбированный мотор GDi мощностью 271 л. с. рабочим объёмом 2 л, который сочетается с 6-скоростной «механикой» или 8-скоростным «автоматом» с двойным сцеплением с электронным дифференциалом повышенного трения.

Напомним, по итогам февраля 2020 года реализация машин компании Hyundai на авторынке Китая сократилась на 97%. Всего за месяц в Китае было куплено 1007 авто данной марки.

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