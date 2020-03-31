Берлин, , 11:59 — REGNUM Специалисты из немецкого тюнинг-ателье DP Motorsport переделали автомобиль Porsche 911, выпущенный в 80-х годах прошлого столетия, в более раннюю модель Carrera RS. Об этом сообщается на сайте Сar.ru.

Таким образом, модель стала на 10 лет «старше». После проведённых работ у авто появился иной бампер спереди и сзади, а также хромированные зеркала и такие же дверные ручки.

Тюнеры также дополнили дизайн машины широкими чёрными полосами и надписями на кузове.

Внутри салона специалисты ателье установили ретро-кресла, выполненные из ткани и кожи. Рулевое колесо реплики заменено на классический аналог от фирмы Momo. Кроме того, часть деталей выполнены из плетеного пластика. Для более удобного вождения в авто добавлен электроусилитель руля.

В движение автомобиль приводит 290-сильный агрегат рабочим объёмом 3,6 л, который сочетается с механической трансмиссией.

Напомним, компания Gemballa GmbH планирует создать в течении двух лет вседорожную версию спортивного купе Porsche 911. Новинка получит название Gemballa Avalanche. Помимо увеличенного клиренса и больших колёс модель будет иметь оригинальный дизайн.

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