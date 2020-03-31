Токио, , 10:25 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsubishi разрабатывает пятое поколение модели Pajero. Об этом сообщает издание Autohome.

Ожидается, что свою новинку автопроизводитель представит в 2021 году. Эта информация стала приятной неожиданностью для поклонников Pajero, поскольку осенью 2019 года в Mitsubishi заявляли, что завершают производство моделей Pajero, поскольку его платформа устарела по сравнению с конкурентами, а для её обновления необходимы очень большие вложения.

Сообщается, что у нового Mitsubishi Pajero не будет рамной конструкции, а создадут модель на модульной платформе. Также известно, что разработка машины ведётся совместно с компанией Nissan.

Напомним, компания «Апельсин» открыла в Альметьевске дилерский центр Mitsubishi, где предлагаются шесть моделей бренда: Pajero, Pajero Sport, L200, Outlander, Eclipse Cross и ASX.

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