Барнаул, , 09:43 — REGNUM Владелец автомобиля Toyota MR2 второго поколения создал из своей машины реплику суперкара McLaren F1. Об этом сообщается на портале «Авто.ру».

Реплика суперкара создана из Toyota MR2, которая выпускалась японской автокомпанией с 1989 по 1999 год. Машина находится в Барнауле. Её стоимость владелец оценил в 1,75 млн рублей.

После модернизации купе обзавелось абсолютно новым кузовом из композитных материалов. Авто имеет подъёмные двери, а также пару воздухозаборников в задней части. В салоне машины установлена новая приборная панель и небольшое спортивное рулевое колесо.

Под капотом машины размещён мотор производительностью 165 «лошадей» рабочим объёмом два литра. Агрегат сочетается с 5-позиционной «механикой».

Ранее энтузиасты из США из старого грузовика Diamond T, который нашли на свалке, собрали хот-род для бездорожья производительностью 650 «лошадей».

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