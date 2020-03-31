Берлин, , 09:23 — REGNUM Немецкая компания BMW собирается установить на кроссовер X5 новую силовую установку на водороде. Об этом сообщает Bmwblog.

BMW Group уже работает над разработкой второго поколения силовой установки на водородных топливных элементах в тесном сотрудничестве с Toyota. Мотор будет выдавать 374 л. с.

Данная силовая установка называется i Hydrogen NEXT. Ее испытания начнутся через два года. BMW X5 станет первой моделью, на которой будет тестироваться установка. А вот массового производства придется ждать еще долго.

Ранее стало известно, что на российском авторынке прекратятся продажи BMW 2 Series Active Tourer, что связано с низким спросом на данную модель.

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