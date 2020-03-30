Москва, , 15:56 — REGNUM Программа боевой подготовки снайперов в Вооружённых силах России расширена разделом по борьбе с вертолётами противника. Новая тактика предполагает организацию специальных засад, из которых вертолёты будут расстреливаться из крупнокалиберных снайперских винтовок. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники в Минобороны РФ.

Данная тактика была опробирована в ходе учений «Снайперский рубеж». На учениях снайперы занимались отражением атаки вертолётов на полевой аэродром, защищая находящееся на нём звено истребителей-бомбардировщиков Су-34. Огневая засада была устроена на наиболее вероятном направлении появления вертолётов. Снайперы применяли крупнокалиберные винтовки АСВК. Воздушная атака была сорвана в результате уничтожения экипажей боевых машин условного противника.

АСВК «Корд» производится в городе Ковров на заводе имени В. А. Дегтярёва. На вооружение в войска она поступила в 2013 году. Сейчас активно используется в Сирии правительственными силами.

Компоновка винтовки выполнена по системе «булл-пап», что позволило сократить общую длину оружия и сделало винтовку более компактной. Вес винтовки составляет 12,5 килограмм без патронов и оптического прицела. Для удобства переноски на ствольной коробке смонтирована ручка. Прицельная дальность стрельбы этой снайперской винтовки достигает 1500 метров. Ёмкость магазина — 5 патронов. Это винтовка с ручной перезарядкой в отличие от СВД.

АСВК использует снайперский патрон 12,7×108-мм. В крайнем случае, при отсутствии снайперского боеприпаса можно использовать и патроны для пулемётов 12,7×108-мм, что приведёт к падению точности стрельбы, но в бою выбирать не приходится.