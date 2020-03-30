Шэньчжэнь, Китай, , 15:55 — REGNUM Huawei желает возобновить сотрудничество с Google, заявил исполнительный директор китайского производителя Ричард Ю. Его слова приводит британский журнал Wired 29 марта.

По словам Ю, Huawei рассматривает свои сервисы-аналоги сервисов Google как дополнительные. Основными приложениями на своих смартфонах компания хотела бы видеть официальные приложения американской корпорации.

Руководитель Huawei сообщил, что его компания всегда работала в партнерстве с Google и приносила американской компании доход. По мнению Ю, это обстоятельство должно учитываться властями США при выдаче разрешения Huawei на работу с американскими компаниями.

Напомним, сейчас в соответствии с санкциями, примененными к китайскому производителю, американские компании не могут взаимодействовать с Huawei без специального разрешения минторговли США.