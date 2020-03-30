Сеул, , 15:35 — REGNUM Компания LG откажется от выпуска смартфона LG G9 ThinQ и от всей серии LG G. Об этом сообщило сетевое издание iXBT 30 марта со ссылкой на корейские СМИ.

Согласно имеющимся данным, вместо линейки LG G корейская компания готовит новую серию смартфонов для массового сегмента рынка. По предварительным данным, линейка новых смартфонов будет представлена летом.

Ожидается, что устройства будут построены на базе Qualcomm Snapdragon 765G. Также сообщается об экране размером от 6,7 до 6,9 дюймов, четырехмодульной камере с основным датчиком разрешением 48 Мп и аккумулятором 4000 мА ч.