Иерусалим, , 15:05 — REGNUM Компания Microsoft решила отказаться от инвестиций в израильскую фирму AnyVision, специализирующуюся на распознавании лиц. Об этом сообщила онлайн-газета The Times of Israel.

Издание сообщает, что в июне 2019 года Microsoft выделил израильскому стартапу 74 млн долларов для развития технологии. Позднее, в СМИ появилась информация об использовании израильскими военными на пограничных переходах, через которые жители Палестины въезжают в Израиль, устройств для сканирования лиц и их распознавания.

Журналисты также начали обвинять военных в использовании комплексов распознавания лиц AnyVision для массового наблюдения за гражданами, что косвенно затрагивало и Microsoft, выделившую деньги израильской компании.

Microsoft совместно с AnyVision провели совместный аудит, по результатам которого 27 марта американской компанией было сделано заявление о том, что технологию распознавания лиц AnyVision не применяли для массового наблюдения на Западном берегу реки Иордан.

Несмотря на результаты аудита и данное опровержение в СМИ, Microsoft заявила об отказе сотрудничества с AnyVision и принципиальном отказе инвестировать в компании, которые развивают технологии распознавания лиц.