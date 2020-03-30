Кембридж, США, , 14:34 — REGNUM Политику сервиса видеосвязи Zoom в области конфиденциальности данных пользователей раскритиковал американский журналист, бывший главред журнала Linux Док Сирлс. Комментарии он опубликовал в своем интернет-блоге на сайте Гарвардского университета.

Как сообщил Сирлс, в политике конфиденциальности Zoom имеется фраза о сборе сервисом персональной информации для дальнейшего ее использования в рекламе. Он отметил, что это означает, что Zoom для того, чтобы получать прибыль от рекламы и существовать, собирает личные данные.

«Самое ужасное в том, что Zoom может собирать большое количество личных данных, некоторые из которых очень интимные (например, беседа с пациентом)», — подчеркнул Сирлс, добавив, что никто из участников разговора об этом не догадывается.

Журналист сказал, что компания заверяет, что использует персональные данные только для того, чтобы улучшить опыт пользователей в части взаимодействия с рекламой. Но никто из пользователей не идет в этот видеосервис за «рекламным опытом», прокомментировал эксперт.

Сирлс предложил Zoom пересмотреть политику конфиденциальности, иначе такой подход в обращении с персональными данными пользователей станет слабой стороной компании в конкуренции с остальными сервисами.