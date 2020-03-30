Редмонд, США, , 13:55 — REGNUM Очередное обновление Windows 10 нарушило стабильную работу операционных систем, обрывая подключение к интернету. Об этом 30 марта сообщило интернет издание iXBT.

По данным журналистов издания, в службы поддержки Microsoft начали массово поступать обращения пользователей о возникающих сбоях с подключениями к сети после установки обновления KB453599. Компания подтвердила наличие ошибки, уточнив, что она появляется только на сборках Windows 10, выпущенных в прошлом году в мае и ноябре.

Как сообщает издание, Microsoft уже решает данную проблему, но дата выпуска обновления, исправляющего эту ошибку, не называется. iXBT сообщает, что временное решение проблемы возможно, если вручную удалить обновление KB453599, так как оно не является обязательным.

Напомним, в последние месяцы обновлениям операционных систем Windows 10 сопутствуют серьезные ошибки, вызывающие отдельные неисправности или полную неработоспособность системы с резким замедлением ее работы и появлением «синих экранов смерти».