Берлин, , 13:43 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen выпустит обновлённую версию Arteon в кузове универсал, а также спортивное исполнение этой модели для китайского и европейского авторынков. Об этом сообщает Speedme.ru.

Авто получит название Shooting Brake. Премьера универсала и его R-версии ожидается в скором времени.

Под капотом «заряженного» автомобиля с индексом R будет установлен двухлитровый мотор с турбонаддувом. Его производительность будет составлять 330 «лошадей», что гораздо больше, чем у версии для авторынка США, у которых мощность мотора составляет 268 л. с.

Исполнение R-Line получит иную переднюю панель, новую мультимедиа систему и блок управления климатом.

Экстерьер авто будет отличаться модернизированной решёткой радиатора, доработанным задним бампером и совершенно иными передними и задними фарами.

Премьеру новинок следует ожидать в 2021 году.

Напомним, с 30 марта по 10 апреля текущего года в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, предприятия Volkswagen в России останавливают свою работу.

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