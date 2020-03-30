Редмонд, США, , 13:39 — REGNUM Специальные меры из-за возросшей нагрузки на свои облачные сервисы, вызванной пандемией коронавируса, приняла компания Microsoft. Об этом специалисты компании сообщили в официальном блоге на сайте Microsoft Azure, посвященном облачным вычислениям.

По данным Microsoft, после введения карантина в разных регионах использование облачных сервисов компании выросло на 775%. Рекордное количество пользователей зафиксировано в Microsoft Teams, Xbox Game Pass, Xbox Live и Mixer. В связи с этим, Microsoft ввела специальные меры.

Чтобы снизить нагрузку команды модераторов, проверяющих новые загрузки, в игровом сервисе Xbox Live для пользователей временно отключена возможность загрузки любых изображений в своих профилях, клубах или фоновых изображений. Специалисты сообщают, что ранее загруженные картинки будут отображаться без каких-либо ограничений.

Также Microsoft в целях снижения нагрузок на игровые сервисы проводит работу с издателями игр, чтобы те планировали размещение крупных обновлений своих игр в период наименьшей нагрузки на сервисы.

Напомним, во многих странах мира, столкнувшихся с пандемией коронавируса, правительства применяют так называемое принудительное социальное дистанцирование, чтобы снизить количество контактов людей друг с другом, что должно способствовать снижению темпов распространения вируса.

29 марта ВОЗ призвала людей играть в компьютерные игры, чтобы оставаться дома. Некоторые разработчики игр уже поддержали призыв ВОЗ и присоединились к акции, распространяя в сети материалы с хэштэгом #PlayApartTogether.