Шэньчжэнь, Китай, , 13:08 — REGNUM Новый флагманский смартфон Huawei P40 Pro+ обладает возможностью очень точно определять температуру тела человека. Об этом заявил исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Юй Чэндун в интервью китайским журналистам, частично приведенном на сетевом ресурсе MyDrivers.com.

Рассказывая о смартфонах Huawei линейки P40 Чэндун заявил, что самая дорогая модель Huawei P40 Pro+ обладает эксклюзивной особенностью — точным определением температуры тела человека с использованием основной камеры. По его словам, изначально команда, специализирующаяся на международных продажах, считала данную функцию не нужной, однако команда разработчиков из Китая настояла на включении этого инструмента в набор функций смартфона.

Исполнительный директор добавил, что разработчики смартфонов Huawei считают перспективным направление определения показателей состояния здоровья организма человека. Поэтому в будущем в смартфонах этого китайского производителя появятся функции определения частоты дыхания, сердечных сокращений, давления и прочих.