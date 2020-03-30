Женева, Швейцария, , 12:59 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала жителей планеты во время пандемии коронавируса сидеть дома и играть в компьютерные игры, чтобы не контактировать друг с другом в реальности. Такое заявление опубликовал посол по глобальным стратегическим вопросам ВОЗ Рэй Чамберс 29 марта в своем микроблоге в Twitter.

Посол сказал, что мир находится в решающей фазе борьбы с пандемией. «Мы призываем аудиторию компаний игровой индустрии к #PlayApartTogether (Играть по-отдельности вместе). Большое физическое расстояние вместе с другими мерами безопасности позволят спасти жизни», — заявил Чамберс.

Как сообщает издание USA Today, такие разработчики игр как Activision, Blizzard и другие присоединились к инициативе международной организации и запустили в интернете хэштег #PlayApartTogether с целью призвать людей соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, по данным Университета Джона Хопкинса, в мире количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 724 тысячи. Более 34 тысяч человек скончались от осложнений болезней, вызванных коронавирусом.