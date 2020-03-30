Москва, , 10:21 — REGNUM Основные недостатки современных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) назвал глава общественного движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев в интервью iReactor.

По словам Канаева, одним из недостатком современных внедорожников является отсутствие рамного шасси. Эксперт также рассказал, что до последнего времени на раме создавались Mitsubishi Pajero Sport и Toyota FJ Cruise.

А вот те же Jeep уже давно делают на лонжеронах. Ремонтопригодность такой конструкции довольно низкая.

Еще один недостаток современных внедорожников — это обилие электроники. Раньше починить автомобиль можно было даже своими силами, а с появлением электроники приходится обращаться в сервис. Обойдется такой ремонт весьма дорого.

Напомним, по итогам 2019 года Toyota RAV4 стала самым популярным автомобилем сегмента SUV на мировом рынке.

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