Сиань, Китай, , 05:00 — REGNUM Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC) доставила первый самолет MA700 для статических испытаний, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Начало статических испытаний знаменовало новый этап в разработке этого регионального пассажирского лайнера, сообщили в AVIC. MA700 является уже третьей моделью самолетов в серии турбовинтовых самолетов «Современный корабль», который разработан корпорацией AVIC XAC Commercial Aircraft Co., Ltd. в столице провинции Шэньси городе Сиане.

Семейство «Современный корабль» в настоящее время насчитывает два самолета — MA60 и MA600. В общей сложности более 100 таких машин было доставлено клиентам компании. Усовершенствованная версия MA700 насчитывает 70 посадочных мест. Он разработан для высокой эффективности при перелетах на средние и короткие дистанции.

Самолет может достигать максимальной скорости 637 км/ч при потолке полета на один двигатель 5400 метров. Необходимый взлетный разбег составляет 1400 метров.