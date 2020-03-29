Байконур, Казахстан, , 13:50 — REGNUM Специалисты космодрома «Байконур» завершили заправку пилотируемого корабля «Союз МС-16» топливом и сжатыми газами, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Следующим этапом подготовки пилотируемого корабля к запуску станет стыковка с переходным отсеком ракеты-носителя «Союз-2.1а». Эта операция назначена на 30 марта.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля. Пилотируемый корабль доставит на Международную космическую станцию двух космонавтов Роскосмоса и астронавта NASA. В основной состав экипажа входят Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди, в дублирующий — Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Роскосмосе заявили, что все специалисты, занятые в подготовке предстоящих запусков с космодрома «Байконур», пройдут тесты на коронавирус.